Si l’OM possède l’effectif le plus âgé de Ligue 1, le RC Lens n’est pas loin derrière un peu à la surprise générale.

Le RC Lens n’est pas forcément le club jeune qu’on imagine. Alors que les Sang et Or ont souvent été associés à la progression de ses pépites, leur effectif actuel affiche une moyenne d’âge particulièrement élevée. Une donnée surprenante pour un club dont le centre de formation continue de faire émerger des profils prometteurs.

Le RC Lens sur le podium des effectifs les plus âgés de L1

Le classement relayé par Prime Video Sport France, à partir des données de Transfermarkt, place le RC Lens à la troisième position des équipes les plus âgées de Ligue 1. Voici le podium :

OM : 27,2 ans

Le Mans : 26,8 ans

RC Lens : 26,5 ans

L’OM occupe donc la première place, tandis que Lens se retrouve juste derrière Le Mans. Avec une moyenne de 26,5 ans, les Sang et Or affichent un groupe davantage tourné vers l’expérience que ne le laisserait penser leur réputation de club formateur.

Une surprise pour un club réputé pour sa formation

Le RC Lens a pourtant régulièrement donné leur chance à de jeunes joueurs. Mezian Mesloub, notamment, s’est illustré en devenant le plus jeune joueur à débuter une rencontre de Ligue 1 cette saison, selon le site officiel du championnat. Mais les chiffres montrent que ces jeunes talents ne représentent pas encore la majorité de l’effectif professionnel. Des profils comme Ganiou, Antonio ou Mesloub doivent encore gagner leur place dans un groupe où l’expérience semble occuper une place importante. Cela ne signifie pas que Lens a abandonné sa politique de formation. En revanche, l’âge moyen de l’effectif rappelle que le club s’appuie aussi sur des joueurs déjà aguerris pour atteindre ses objectifs sportifs.

Cette moyenne d’âge peut aussi être interprétée comme un choix sportif. Un effectif expérimenté peut offrir davantage de repères dans les moments difficiles, notamment lorsque les résultats ne suivent pas. Mais il pose également la question du renouvellement du groupe et du temps de jeu accordé aux jeunes. Pour le RC Lens, l’enjeu consiste donc à trouver le bon équilibre entre joueurs confirmés et talents issus de la formation. La présence de plusieurs jeunes prometteurs constitue une opportunité pour l’avenir, à condition qu’ils puissent progressivement intégrer la rotation et accumuler du temps de jeu. La première place marseillaise n’est pas anodine non plus. Avec 27,2 ans de moyenne, l’OM possède l’effectif de Ligue 1 le plus âgé du championnat. Suffisant pour expliquer qu’il s’agit aussi de l’équipe qui court le moins ?