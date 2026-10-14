Pierre Ménès a livré son analyse sur la défaite du RC Lens contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions.

Le RC Lens a vécu une soirée frustrante en Ligue des champions. Malgré une entame dynamique et plusieurs situations intéressantes, les Sang et Or se sont inclinés 0-2 face au Sporting Portugal, mardi soir à Bollaert.

Ganiou en difficulté dans l’axe droit

Luis Suárez a ouvert le score à la 22e minute, avant qu’Issa Doumbia ne double la mise à la 75e. Les Lensois n’ont pas réussi à concrétiser leurs temps forts et ont manqué de justesse dans les deux surfaces. Mais au-delà du résultat, les difficultés défensives ont retenu l’attention. Ismaëlo Ganiou se retrouve notamment au centre des critiques de Pierre Ménès. Aligné dans la défense à trois de Yannick Cahuzac, le jeune Lensois n’a pas convaincu le consultant. Pierre Ménès lui reproche notamment un manque de réactivité et des difficultés à se retourner face aux mouvements des attaquants portugais.

« Il était en retard et a eu du mal à se retourner », a-t-il résumé sur sa chaîne YouTube. Le placement de Ganiou a donc été remis en question après cette défaite. Le joueur a dû gérer les courses et les changements de direction des offensifs du Sporting, dans une rencontre où le RC Lens a parfois manqué de coordination derrière. La critique porte toutefois autant sur son utilisation que sur sa prestation individuelle. Évoluer dans le couloir droit d’une défense à trois demande des repères spécifiques, notamment pour défendre les espaces et couvrir les montées du piston.

Todibo, la solution pour stabiliser la défense du RC Lens

Le choix de Ganiou s’explique aussi par la situation de Samson Baidoo. De retour dans le onze, le défenseur autrichien n’a pas encore retrouvé tous ses repères au plus haut niveau européen. Il a notamment perdu des ballons dangereux au cours de la rencontre, tandis que la défense lensoise a souffert face à l’efficacité du Sporting. Le staff du RC Lens devait donc trouver le meilleur équilibre possible avec les joueurs disponibles mais cette organisation n’a pas porté ses fruits. Lens a encaissé deux buts et concédé sa première défaite dans cette campagne européenne.

Pour Pierre Ménès, une solution pourrait venir de Jean-Clair Todibo. Le défenseur est revenu dans le groupe lensois avant la réception du Sporting, après avoir manqué les dernières rencontres. Il n’a toutefois pas débuté la partie, Yannick Cahuzac ayant reconduit une défense composée de Ganiou, Baidoo et Kyllian Antonio. L’idée serait de replacer Ganiou dans l’axe central, où il pourrait évoluer dans un rôle plus naturel, et de confier à Todibo le poste d’axial droit. Une réorganisation qui permettrait de mieux répartir les responsabilités et de profiter de l’expérience de l’ancien international français. Reste à savoir si le staff lensois choisira cette option dès les prochaines rencontres.