Après des rumeurs autour de Bruno Genesio, la presse anglaise a rapproché un entraîneur de Premier League sur le banc du RC Lens.

Le RC Lens espérait poursuivre sur sa lancée européenne après son succès à Prague contre le Slavia (3-2). Face au Sporting, les Sang et Or ont pourtant fini par céder malgré une entame volontaire. Luis Suárez a ouvert le score pour les Portugais avant qu’Issa Doumbia ne scelle leur victoire en seconde période.

Howe, une piste prestigieuse pour le RC Lens

Au-delà du terrain, une rumeur un brin farfelue est venue alourdir l’atmosphère à Bollaert. Selon TEAMtalk, le RC Lens aurait sondé l’entourage d’Eddie Howe le mois dernier, après la séparation avec Dino Toppmöller. L’entraîneur anglais, libre depuis son départ de Newcastle durant l’été, représentait une option de premier plan pour un club engagé en Ligue des champions.

À 48 ans, Howe conserve une solide réputation en Angleterre. Son passage à Newcastle, après son expérience à Bournemouth, lui a permis de s’imposer comme un technicien capable de construire un projet sur la durée. Mais le Racing n’aurait pas réussi à le convaincre. D’après TEAMtalk, l’opportunité lensoise n’était pas considérée comme le bon choix par l’entourage de l’entraîneur, qui préfère attendre un projet correspondant davantage à ses ambitions.

Cahuzac, plan B du RC Lens ?

Après le départ de Toppmöller, Lens a choisi de miser sur Yannick Cahuzac, jusque-là membre du staff. Cette promotion a permis au club de conserver une continuité interne dans une période particulièrement mouvementée. Le changement d’entraîneur était intervenu après seulement quelques rencontres sous Toppmöller, dans un contexte de désaccords sur le fonctionnement du staff et l’organisation du groupe. Face au Sporting, le RC Lens a montré de l’envie, mais a manqué d’efficacité dans les derniers mètres.

Cette défaite place Cahuzac face à une pression supplémentaire : il doit désormais trouver le bon équilibre entre les exigences du championnat et celles de la Ligue des champions. L’épisode Eddie Howe pourrait nourrir des regrets chez certains supporters. Un entraîneur reconnu en Premier League aurait-il apporté davantage de garanties ? Impossible de l’affirmer, puisque la piste n’a pas abouti et qu’il n’a jamais pris les commandes du Racing.Le Racing n’a plus le temps de s’attarder sur les scénarios qui n’ont pas abouti. Cahuzac doit poursuivre son travail et permettre à son équipe de rebondir rapidement, alors que le calendrier européen reste exigeant.