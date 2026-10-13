RC Lens – Sporting Portugal (0-2) : Lens tombe face à plus fort, les notes des Sang et Or

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Pour le retour de la Ligue des Champions à Bollaert, le RC Lens a démarré la rencontre pied au plancher face au Sporting, multipliant les situations dangereuses. Malgré une nette supériorité dans la création d’occasions (10 tirs cadrés à 3) et un contenu emballant, les Sang et Or ont manqué d’efficacité et ont été punis par l’ouverture du score de Suarez à la 22e minute. Émoussés physiquement au fil de la rencontre, les Lensois ont finalement concédé un deuxième but à la 74e minute. Découvrez les notes des joueurs lensois.

RISSER 5

Piégé à bout portant par l’inévitable Suarez sur l’ouverture du score, il s’offre une revanche à la 32e en sortant un superbe arrêt sur une lourde frappe du droit. De nouveau décisif vigilant sur une frappe du gauche d’Araujo (55e), il a maintenu l’équipe à flot avec un nouvel arrêt sur une frappe à bout portant de Simoes (61e). Pas exempt de tout reproche sur le 0-2, il sort à contretemps et ne peut empêcher Doumbia de faire le break.

GANIOU 3

Ça faisait bien longtemps que l’on ne l’avait pas vu en difficulté comme ça. Seulement 4 duels gagnés sur 8, une glissade qui aurait pu offrir une balle de but aux Lisboètes (40e), et une grossière erreur de jugement sur le marquage de Doumbia, auteur du deuxième but.

BAIDOO 3

De nouveau titulaire pour la première fois depuis de très longs mois, il n’a pas vraiment été très rassurant. Fautif avec Antonio sur l’énorme occasion de Suarez pour le 0-2, il a incarné les largesses défensives lensoises et a été mis en grande difficulté. Sorti à la 58e pour l’entrée d’Aguilar, qui s’est chargé de prendre l’axe droit de la défense.

ANTONIO 3

Fautif sur l’ouverture du score, il n’est pas assez agressif sur Suarez (22e). À la 32e, lui et Baidoo se manquent complètement et oublient l’ancien Marseillais trouvé sur une longue relance. Un match compliqué pour lui comme pour ses partenaires en défense.

ABDULHAMID 5

On le retrouvait titulaire ce soir après plusieurs semaines d’absence. Un match assez correct dans l’ensemble, qui aurait pu être encore meilleur si son très bon centre rasant n’avait pas été mis en corner (65e). Sorti à la 68e pour l’entrée de Skoras.

HAIDARA 7

Quel match de l’international malien ! Auteur de trois tirs dont deux très dangereux (36e, 59e), il a obligé Kaique Pereira à s’employer. Patron au milieu, il termine le match avec 9 duels gagnés sur 12 ou encore 7 ballons récupérés. Sorti à la 80e pour l’entrée de Titraoui.

CUISANCE 5

Un bon match dans la récupération (6 ballons grattés), mais pas assez dans les duels, où il a été à la peine avec seulement 2 duels gagnés sur 9.

UDOL 5

Bien muselé en attaque, il a compensé par une très grosse activité défensive pour tenir la baraque (7 actions défensives, deuxième plus haut total du match côté lensois).

THAUVIN 6

Trois tirs au total pour le capitaine lensois, dont deux dangereux détournés par Kaique Pereira (5e, 34e). Tout au long du match, il a essayé de trouver ses coéquipiers à travers de très bonnes passes, à l’image du tir repoussé d’Haidara (36e) ou de l’énorme occasion d’Édouard (62e). La preuve, il termine le match avec 9 passes clés. Pas récompensé, il a récolté un carton jaune en fin de match pour un geste d’humeur avec un dégagement du ballon dans le visage d’un ramasseur de balle.

KADILE 3

Titulaire en attaque ce soir, la recrue estivale a une nouvelle fois peiné à se montrer. Hormis une lourde frappe du droit dans la surface (13e) et un crochet sur un joueur adverse dans la foulée (15e), le joueur qui affolait bon nombre de défenses en Suisse n’a pas connu la même réussite. Transparent ce soir, il a cédé sa place à la 68e pour l’entrée de Mesloub.

IVANOVIC 5

Très généreux dans ses efforts, son pressing, et ses retours défensifs, il n’a pas réussi à reprendre le centre fort de Thauvin devant le but (10e). Son coup de folie avec une lourde frappe du droit à la 34e aurait mérité mieux que de s’écraser sur le poteau de Kaique Pereira. Sorti à la 58e pour l’entrée d’Édouard, qui a manqué une énorme occasion à bout portant (62e).