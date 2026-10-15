OM : Richard a frappé fort, deux nouveaux départs actés !

Sous la présidence de Stéphane Richard, le grand ménage se poursuit à l’OM avec deux nouveaux départs en coulisses.

Le grand ménage se poursuit dans les coulisses de l’Olympique de Marseille. Depuis les départs de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le club phocéen a entamé une profonde restructuration de son organigramme sous la nouvelle présidence de Stéphane Richard, avec Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Et les changements se poursuivent. Selon les informations de L’Équipe, également confirmées par RMC Sport, deux anciens collaborateurs de Mehdi Benatia, Bob Tahri et Aziz Mady Mogne, ont à leur tour quitté l’OM ces dernières semaines.

Bob Tahri quitte officiellement le club après des tensions internes

Arrivé à l’OM en décembre 2024 à l’initiative de Mehdi Benatia, Bob Tahri avait d’abord été chargé d’accompagner les joueurs et leurs familles au quotidien, avant de voir ses responsabilités s’élargir jusqu’à occuper le poste de coordinateur sportif. Mais son passage à Marseille a été marqué par plusieurs tensions en interne. Selon L’Équipe, une enquête pour harcèlement moral avait notamment été ouverte en juin dernier à la suite de plaintes de salariés. Déjà éloigné du groupe professionnel depuis cet été, l’ancien athlète de 47 ans a finalement quitté ses fonctions courant septembre. Sollicité par le quotidien sportif, l’OM a confirmé que les deux parties avaient décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration.

Un autre ancien collaborateur de Benatia fait ses valises !

Et Bob Tahri n’est pas le seul ancien collaborateur de Mehdi Benatia à avoir quitté le club marseillais. Aziz Mady Mogne, également coordinateur sportif la saison dernière, a lui aussi fait ses valises. Arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Lorient, il était notamment chargé d’assurer le lien entre l’équipe première et le centre de formation. Selon RMC Sport, il n’est plus sous contrat avec l’OM depuis plusieurs semaines et n’apparaissait plus auprès du groupe professionnel de Bruno Genesio depuis le début de la saison. Ces deux départs s’inscrivent dans une période de profonds changements au sein de l’organigramme marseillais, désormais dirigé par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.