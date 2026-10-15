OM : la compo de Genesio pour affronter l’Olympiakos

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’Olympiakos en Ligue Europa.
Ce jeudi soir, l’OM reçoit l’Olympiakos pour la 2e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 21 heures au Vélodrome.
La compo de l’OM
de Lange – Weah (cap), Meïté, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Abdallah, Gomes, Paixão – Maupay.
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 #OMOLY #UEL👥 Voici la 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour cette 2ème journée d’@EuropaLeague face à l’Olympiacos ! ⚔️ https://t.co/ZkdjhoZe4o— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 15, 2026