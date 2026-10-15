OM : la compo de Genesio pour affronter l’Olympiakos

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’Olympiakos en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OM reçoit l’Olympiakos pour la 2e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 21 heures au Vélodrome.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Meïté, Aguerd, Emerson – Abdelli, Nnadi – Abdallah, Gomes, Paixão – Maupay.