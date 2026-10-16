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FRANCE

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « La chute se poursuit pour Paixao »

Par Bastien Aubert - 16 Oct 2026, 08:00
Igor Paixao (OM)

Titulaire après sa bouderie à Troyes, Igor Paixao (26 ans) a allongé sa disette offensive lors de la défaite de l’OM contre l’Olympiakos (0-1) lors de la 2e journée de Ligue Europa.

On avait laissé Igor Paixao bougon à sa sortie à Troyes. On l’a retrouvé quasi au même point hier soir à Marseille. Malgré une envie de bien faire et un sourire qui redessinait son visage solaire, le Brésilien a encore déçu face à l’Olympiakos (0-1).

Paixao, onze matches sans être décisif

Dans un stade Vélodrome clairsemé, il n’y a eu aucune samba de sa part. Et c’est plutôt inquiétant quand on sait qu’il vient de boucler sa onzième rencontre officielle d’affilée sans être décisif (depuis un but face à Metz, 3-1, le 10  avril). Une disette qui commence doucement à être problématique pour la recrue la plus chère de l’histoire du club (35 millions d’euros, bonus compris, à l’été 2025 en provenance de Feyenoord).

Un manque d’éclair en attaque

Surtout que, hormis son cas personnel, on se demande quel joueur peut vraiment marquer dans cette équipe phocéenne ? Devant les Grecs, l’OM n’a tenté que deux petites frappes en première période. Une écrasée de Neal Maupay hors-jeu (39e) et une reprise plus claquée de Keyliane Abdallah, bien lue par Ortega (37e).

L’OM mal payé de ses efforts

À l’heure de jeu, il y a toutefois eu du mieux de la part de l’OM, avec les entrées combinées des deux Amine, Harit et Gouiri. Mieux accompagné, Paixao s’est montré plus inspiré mais il doit faire mieux sur cette frappe enroulée (60e). Le vrai symbole de cette équipe, à côté.

Bastien Aubert, au Vélodrome

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