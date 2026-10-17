La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après Julian Alvarez, finalement resté à l’Atlético Madrid, le PSG et le FC Barcelone bataillent pour son alternative numéro 1 au mercato.

Le nom de Julián Álvarez a longtemps occupé les pensées des dirigeants du PSG et du FC Barcelone. Face aux difficultés rencontrées pour attirer l’attaquant de l’Atlético de Madrid, le Barça avait activé une autre piste : celle d’Éli Junior Kroupi.

Kroupi, le plan B du Barça après Álvarez

Selon Sport, le club catalan avait même transmis deux offres à Bournemouth durant l’été, sans parvenir à convaincre les dirigeants anglais. Les deux propositions, inférieures à 100 millions d’euros, avaient été rejetées. Âgé de 20 ans, l’ancien attaquant du FC Lorient sort d’une première saison particulièrement réussie en Premier League. Avec 13 buts inscrits sous les couleurs de Bournemouth, il a confirmé qu’il possédait le potentiel pour attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Au FC Barcelone, son profil aurait été validé par Hansi Flick. Le directeur sportif Deco aurait ainsi tenté de faire avancer le dossier, alors que le recrutement d’un avant-centre figurait parmi les priorités catalanes. Mais Bournemouth n’a pas souhaité céder son jeune buteur à n’importe quel prix. Le club anglais aurait évalué son joueur à plus de 100 millions d’euros et se serait montré inflexible face aux premières propositions barcelonaises. Une valorisation qui place immédiatement le dossier dans une autre dimension.

Le PSG également dans le coup ?

Le FC Barcelone n’est pas le seul grand club à avoir été associé à Éli Junior Kroupi. Le PSG figure également parmi les formations citées dans ce dossier. Paris pourrait donc retrouver le Barça sur la piste de l’ancien Lorientais si les deux clubs décidaient de relancer les discussions lors d’un prochain mercato. Attention toutefois : l’intérêt parisien rapporté ne signifie pas qu’une offensive du PSG est imminente. À ce stade, aucune offre parisienne comparable aux deux propositions barcelonaises n’a été confirmée par les sources consultées. Le mercato d’Éli Junior Kroupi a également été perturbé par un sérieux contretemps physique.

Victime d’une fracture du cinquième métatarsien lors d’un entraînement de pré-saison, l’attaquant a dû être opéré et devait initialement manquer entre trois et quatre mois de compétition. Cette blessure a considérablement compliqué la perspective d’un départ dès cet été. Bournemouth avait de bonnes raisons de vouloir conserver un joueur aussi prometteur, d’autant qu’il avait terminé le précédent exercice en pleine confiance. Le club anglais peut désormais espérer le voir poursuivre sa progression après son retour, plutôt que de perdre immédiatement l’un de ses principaux atouts offensifs. Le Barça pourrait donc revenir à la charge en 2027 si la piste Julián Álvarez reste difficile à concrétiser et si Kroupi confirme son potentiel après sa blessure. Le PSG pourrait également se positionner, même si les contours d’une éventuelle offensive parisienne restent flous.