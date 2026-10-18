OM : brouillé avec Paixão, Genesio dévoile un détail inattendu après Angers

Quelques jours après leur accrochage à Troyes, Bruno Genesio a tenu à maintenir sa confiance envers Igor Paixão, dont le but face à Angers pourrait marquer un tournant dans sa saison avec l’OM.

La tension semble déjà retombée entre Bruno Genesio et Igor Paixão. Après leur épisode houleux lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Troyes (2-0), l’entraîneur marseillais a envoyé un signal positif à son ailier brésilien après la victoire face à Angers (5-2).

Après la brouille, Genesio continue de soutenir Paixão

Quelques jours plus tôt, Igor Paixão avait fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Remplacé à la 87e minute contre Troyes, le Brésilien avait manifesté son mécontentement en refusant de serrer la main de Bruno Genesio. Une scène qui avait rapidement alimenté les discussions autour de l’ambiance au sein de l’OM.

Le technicien avait toutefois choisi de calmer le jeu, expliquant comprendre la frustration de son joueur. Il avait également rappelé que Paixão pouvait compter sur sa confiance, malgré un début de saison compliqué.

Un but qui pourrait tout changer pour l’OM

Face à Angers, Bruno Genesio a justement pu constater les effets de ce soutien, alors que le Brésilien a marqué le cinquième but en fin de match. « Je vais vous faire une petite confidence, on a laissé Igor jusqu’à la fin car on savait qu’il aurait une opportunité de marquer, c’est ce qu’il s’est passé. Ce but va lui faire beaucoup de bien. Au-delà de son but il a fait un bon match », a expliqué l’entraîneur.

Au-delà de cette réalisation, le message est clair : Bruno Genesio ne souhaite pas lâcher Igor Paixão. Alors que la frustration et le manque de confiance avaient récemment alimenté les interrogations, ce but pourrait permettre au Brésilien de retrouver ses sensations.

Pour l’OM, l’enjeu est désormais de transformer ce déclic en véritable dynamique positive. Et pour Paixão, c’est peut-être le début d’une réconciliation avec son entraîneur… mais surtout avec son meilleur niveau.