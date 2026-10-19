ASSE : Gautier Larsonneur espéré au plus vite !

Après une première titularisation réussie face au Red Star, Mamour Ndiaye a salué la victoire des Verts et exprimé son soutien à Gautier Larsonneur, dont le retour est attendu avec impatience.

L’ASSE a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse du Red Star (0-1), samedi, lors de la 9e journée de Ligue 2. Une victoire importante pour les Verts, mais aussi une soirée particulière pour Mamour Ndiaye, titularisé pour la première fois dans les buts stéphanois en l’absence de Gautier Larsonneur.

Le gardien sénégalais a réussi ses débuts dans le onze de départ avec un clean sheet. S’il n’a pas eu une multitude d’arrêts à effectuer, il s’est montré rassurant dans les airs et dans son jeu au pied. Une prestation solide qui a contribué au succès des hommes d’Ian Cathro.

Larsonneur, un retour attendu

Après être entré en jeu en fin de rencontre contre Rodez (2-0), à la suite de la blessure de son coéquipier, Mamour Ndiaye a donc franchi une nouvelle étape. Mais le jeune portier n’a pas oublié celui qu’il remplace actuellement.

Au micro du club après la victoire, il a tenu à mettre en avant le collectif et à adresser un message de soutien à Gautier Larsonneur : « Oui, clean sheet, victoire, ce n’est que le commencement ! On est en train d’aider l’équipe et de faire notre job ! On souhaite que Gautier revienne vite, il fait partie de la famille. C’est du bon travail ! »

Touché au genou droit contre Rodez, Larsonneur n’a pas pu participer au déplacement au Red Star. L’ASSE avait indiqué qu’un nouveau point médical serait effectué ultérieurement, sans annoncer de durée d’indisponibilité.

En attendant d’en savoir davantage sur son retour, les Verts peuvent compter sur un Mamour Ndiaye déterminé à saisir sa chance. Reste désormais à savoir combien de temps le gardien sénégalais assurera l’intérim. Une chose est sûre : le collectif stéphanois espère retrouver son titulaire au plus vite.