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OM : les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Sturm Graz et Le Havre 

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 13:00
Les supporters de l'OM à Angers

Après un début de saison compliqué, une éclaircie semble durable du côté de l’OM.

L’OM avait besoin de souffler. Après plusieurs semaines agitées, les deux succès consécutifs à l’extérieur en Ligue 1 ont permis aux Olympiens de reprendre confiance. Et alors que le calendrier s’annonce chargé, plusieurs nouvelles encourageantes arrivent au bon moment pour le club phocéen.

Les supporters de l’OM en force en Autriche

Première bonne nouvelle avant le déplacement européen : Sturm Graz devrait devoir composer sans Daniil Khudyakov. Le gardien autrichien s’est blessé à la jambe lors de sa dernière rencontre de championnat et a été opéré. Son absence représente un coup dur pour Sturm Graz, qui devra trouver une solution pour protéger ses cages face aux Marseillais. Pour l’OM, cette situation pourrait constituer un avantage dans une rencontre importante pour lancer sa campagne européenne. Mais les joueurs de Bruno Genesio devront surtout se montrer efficaces. Une éventuelle absence du gardien titulaire ne garantit évidemment rien, et les Marseillais devront éviter de tomber dans le piège d’un déplacement difficile en Autriche.

Autre motif de satisfaction : l’OM pourra compter sur le soutien de ses supporters. Environ 700 fans marseillais sont attendus pour accompagner l’équipe lors de son déplacement à Sturm Graz. Même loin du Vélodrome, les Olympiens pourront donc compter sur une présence importante dans les tribunes. Dans une période où le club cherche à retrouver de la stabilité, ce soutien populaire peut représenter un véritable coup de pouce. Les supporters espèrent désormais voir leur équipe confirmer les progrès entrevus en championnat.

Deux prochains « guichets fermés » attendus au Vélodrome !

La bonne dynamique pourrait également se prolonger à domicile. Avant la réception du Havre, dimanche à 17h15, Karim Attab, journaliste de Maritima, a annoncé une perspective particulièrement encourageante pour l’OM : « Après les deux succès de l’OM à l’extérieur en Ligue 1, les deux prochains matchs des Olympiens à domicile contre Le Havre et Toulouse se dirigent vers deux “guichets fermés”. » Malgré la fermeture du virage Nord, l’engouement autour de l’équipe marseillaise reste donc important.

La perspective de deux Vélodromes pleins témoigne de l’attachement des supporters à leur club, même après un début de saison délicat. Ces nouvelles positives ne régleront pas tous les problèmes de l’OM. Le déplacement à Sturm Graz constituera un premier test important en Ligue Europa, avant un rendez-vous au Vélodrome contre Le Havre. Les Marseillais devront confirmer leur regain de forme et montrer qu’ils peuvent enchaîner les bonnes performances. Pour Bruno Genesio, l’objectif est clair : transformer cette éclaircie en véritable dynamique.

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