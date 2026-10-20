PSG, FC Barcelone : Ferran Torres prépare déjà sa revanche à 48,5 M€ !

Parti du FC Barcelone pour rejoindre le PSG contre 48,5 M€, Ferran Torres retrouve déjà le club catalan. L’international espagnol aurait une motivation toute particulière avant ces retrouvailles, sur fond de tensions avec Hansi Flick et la direction blaugrana.

Un départ au PSG sur fond de frustration

Ferran Torres n’aurait pas digéré les derniers mois de son aventure au FC Barcelone. Selon les informations relayées par BeFootball, l’attaquant espagnol aurait très mal vécu la volonté du Barça de recruter Julián Álvarez lors du dernier mercato. Des démarches effectuées dans son dos qui auraient sérieusement fragilisé sa confiance envers la direction catalane.

Dans ce contexte, le PSG a fini par récupérer l’ancien joueur de Manchester City contre 48,5 M€. Le dossier avait animé le marché des transferts, alors que Paris et le Barça négociaient son transfert. L’opération s’est finalement conclue légèrement en dessous des montants évoqués au départ.

Le choix de Flick a confirmé son envie d’ailleurs

Les intentions du Barça sur le marché n’auraient pas été le seul élément déclencheur. Ferran Torres aurait également été marqué par une décision de Hansi Flick, qui avait choisi d’aligner Dani Olmo en pointe face à l’Atlético de Madrid. Un signal difficile à ignorer pour l’international espagnol, directement concurrencé à un poste où il espérait s’installer.

La gestion de Ferran Torres par Hansi Flick avait d’ailleurs suscité des interrogations avant son départ. Malgré sa polyvalence sur le front de l’attaque, le joueur ne disposait plus des garanties sportives attendues en Catalogne.

Parti au PSG pour 48,5 M€, Ferran Torres voudrait punir le Barça. L’Espagnol aurait mal vécu les démarches pour Julián Álvarez et le choix de Dani Olmo en pointe. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2112575429290664026

Une première revanche à prendre sur le terrain

Le calendrier offre désormais à Ferran Torres une occasion immédiate de répondre. Face à son ancien club, l’attaquant parisien devrait aborder la rencontre avec une motivation supplémentaire. Le contexte entourant son départ donne forcément une saveur particulière à ce duel, même si sa réponse devra avant tout être sportive.

Le montant de 48,5 M€ constitue aussi un enjeu pour le PSG. Avant le dénouement du dossier, le joueur avait notamment fait l’objet d’une estimation proche de 55 M€. Paris attend désormais de sa recrue qu’elle justifie cet investissement dans les grands rendez-vous.

Le Barça face aux conséquences de ses choix

Pour le FC Barcelone, ces retrouvailles rappellent les choix réalisés pendant le mercato. La piste Julián Álvarez et la concurrence installée par Hansi Flick ont contribué, selon la source, au malaise de Ferran Torres. Son transfert a permis au club catalan d’encaisser une somme importante, mais il renforce désormais un adversaire direct.

L’Espagnol dispose ce soir d’une première occasion de montrer que le Barça a peut-être tourné la page trop rapidement. Une performance décisive face aux Blaugranas donnerait déjà un relief particulier à son nouveau chapitre parisien.