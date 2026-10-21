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OM Mercato : c’est validé pour l’arrivée du meilleur gardien de L2 !

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 13:20
Simon Ngapandouetnbu (MHSC)

Si l’OM surveille l’évolution de Simon Ngapandouetnbu (MHSC, 23 ans) en Ligue 2, les supporters valident totalement un retour au mercato.

Parti de l’OM pour poursuivre sa progression, Simon Ngapandouetnbu est en train de se faire un nom sous les couleurs de Montpellier. À 23 ans, le gardien camerounais enchaîne les prestations convaincantes et affiche des statistiques particulièrement intéressantes depuis le début de la saison.

L’OM envisage un retour de Ngapandouetnbu en 2027

Après neuf journées de Ligue 2, le portier a déjà signé six clean-sheets, soit six rencontres sans encaisser de but. Un bilan qui le place parmi les références du championnat dans cet exercice. Ses performances renforcent ainsi l’intérêt autour d’un joueur qui connaît déjà parfaitement l’environnement marseillais. Pour Montpellier, l’objectif est évidemment de continuer à profiter de sa progression. Pour l’OM, en revanche, la situation pourrait représenter une occasion de récupérer un gardien formé au club et désormais aguerri au football professionnel.

Selon LePetitOM, Marseille surveillerait l’évolution de son ancien espoir avec l’idée d’un possible retour à l’été 2027. Une clause de rachat serait notamment évoquée dans ce dossier, ce qui pourrait offrir aux dirigeants olympiens une option pour reprendre la main sur l’avenir du joueur. Mais rien n’est encore bouclé. Le dossier dépendra des intentions de l’OM, de la situation contractuelle du gardien et de la volonté de Montpellier de le conserver. Le club héraultais peut aussi espérer poursuivre l’aventure avec un joueur qui contribue à ses résultats. L’intérêt marseillais reste donc une piste à suivre, et non la confirmation d’un transfert pour l’été prochain.

Les supporters de l’OM votent massivement pour son retour

Le débat est déjà lancé chez les supporters. But! a posé une question simple à ses lecteurs : « Selon vous, l’OM doit-il rapatrier Simon Ngapandouetnbu en 2027 ? » Les résultats communiqués sont sans équivoque : 83,3 % des participants ont répondu oui, contre seulement 16,7 % qui se sont prononcés contre son retour. Ce résultat traduit un enthousiasme marqué parmi les personnes ayant participé au sondage. Il ne représente toutefois pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters marseillais. Il montre surtout que le profil du gardien suscite de l’intérêt et que son parcours à Montpellier est suivi avec attention.

L’OM devra réfléchir à la composition de son effectif à long terme, notamment au poste de gardien. Rapatrier un joueur formé au club, qui accumule du temps de jeu et réalise de bonnes statistiques en Ligue 2, pourrait constituer une option intéressante. Ngapandouetnbu connaît déjà la maison olympienne. Son expérience à Montpellier lui permet aussi de poursuivre son apprentissage dans un contexte compétitif, loin de la pression particulière qui accompagne les ambitions marseillaises. Reste à savoir si ses performances seront suffisantes pour convaincre définitivement les dirigeants et ceux du MHSC de céder leur homme fort.

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