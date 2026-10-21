Flashback, il y a un an : Un an après le coup de gueule contre Castro, le FC Nantes a tout perdu… même ses certitudes

Il y a un an, le FC Nantes était encore en Ligue 1, secoué par les débats tactiques autour de Luis Castro et les critiques de Vikash Dhorasoo. Aujourd’hui, la crise n’est plus seulement sur le terrain : elle a contaminé tout le club, englué en Ligue 2 entre menaces sportives et feuilleton interminable autour de la vente.

Quand Dhorasoo ciblait Castro, les Canaris croyaient encore au rebond

Le 21 octobre 2025, les supporters du FC Nantes digéraient encore une défaite à domicile contre Lille (0-2) et voyaient leur club pointer à la 15e place de Ligue 1. Dans une ambiance pesante, l’actualité brûlante portait alors sur les choix de Luis Castro, coach sous le feu des projecteurs. Dans l’Equipe de Greg, Vikash Dhorasoo s’en prenait à la gestion de Matthis Abline, aligné côté gauche dans un système jugé bancal. Jean Resseguié, lui, s’inquiétait déjà du manque d’adéquation entre la tactique et les forces en présence. Les débats étaient animés, mais malgré la morosité, Nantes restait un club du haut niveau français, où l’urgence était de retrouver une dynamique, de corriger des choix de coaching et, pourquoi pas, de remonter au classement. Les Canaris avaient encore des motifs d’espérer : un effectif jugé perfectible, certes, mais des perspectives de maintien, un stade de Ligue 1 et, malgré la grogne, une institution qui tenait debout.

Un an plus tard : la crise est partout, le doute est total

Douze mois ont passé et la situation du FC Nantes s’est dramatiquement dégradée. Exit la Ligue 1 : le club végète aujourd’hui à la 14e place de Ligue 2, déjà menacé par la zone rouge après cinq défaites en neuf journées et une défense aux abois (16 buts encaissés). Sur le plan sportif, le débat tactique de l’époque semble presque anecdotique tant le mal est profond. Les départs se sont enchaînés, comme celui d’Acapandié qui s’éclate désormais en Croatie, tandis que les recrues du dernier mercato peinent à s’imposer ailleurs, à l’image de Benhattab bousculé à Montpellier. Plus grave, le club est pris en otage entre des Kita furieux, une vente attendue mais qui n’avance pas, et une DNCG qui fait planer le doute sur l’avenir institutionnel. La colère de la famille Kita, l’impatience autour du projet Tavares et l’incertitude sur le futur propriétaire rythment désormais le quotidien d’un club qui, il y a un an, pensait pouvoir se sauver sur le rectangle vert. Aujourd’hui, ce sont les fondations mêmes du FCN qui tremblent, bien au-delà des polémiques tactiques d’hier. Le contraste est cruel : en un an, Nantes a perdu sa place parmi l’élite, ses certitudes et même l’espoir d’un rebond rapide. Plus personne ne débat du poste d’Abline… mais tout le monde craint pour l’avenir du club.