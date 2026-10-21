Gaël Angoula (44 ans) sera au sifflet ce samedi soir lors de la 10e journée de Ligue 2 pour le match à guichets fermés qui opposera l’ASSE et le FC Nantes. Un mauvais présage pour les Canaris ?

Le rendez-vous est fixé : l’ASSE recevra le FC Nantes ce samedi à 20 heures, dans une ambiance de Geoffroy-Guichard qui s’annonce électrique. Pour diriger cette affiche entre deux clubs historiques du football français, la commission d’arbitrage a désigné Gaël Angoula, arbitre fédéral, comme l’a confirmé le club nantais.

Angoula n’arrange pas les affaires du FC Nantes

Âgé de 44 ans, l’ancien défenseur, passé notamment par Bastia, Angers et Nîmes, connaît bien les exigences du football professionnel. Mais avant cette rencontre, ses statistiques avec les deux équipes offrent un angle intéressant. Et les chiffres ne sont pas tout à fait favorables aux Canaris. Gaël Angoula a déjà arbitré sept rencontres du FC Nantes en Ligue 1. Le bilan des Canaris sous sa direction est relativement équilibré, mais légèrement négatif : deux victoires, deux matches nuls et trois défaites.

De quoi alimenter quelques interrogations avant ce déplacement dans le Forez, même si ces statistiques ne permettent évidemment pas de tirer de conclusion sur la qualité de l’arbitrage à venir. Le contexte sera en tout cas particulier pour Nantes, qui devra évoluer dans un stade plein et face à une équipe stéphanoise déterminée à profiter de l’avantage du terrain.

L’ASSE affiche un bilan partagé

Du côté des Verts, Angoula a déjà dirigé cinq rencontres. Là encore, le bilan n’est pas spectaculaire, mais il penche légèrement en faveur de Saint-Étienne. L’ASSE a remporté deux matches la saison dernière : une victoire 1-0 à Boulogne et un succès 2-0 contre le Red Star. Les Stéphanois ont également concédé un nul 2-2 à Geoffroy-Guichard contre Grenoble, il y a trois ans. À l’inverse, ils ont connu deux revers sous la direction de l’arbitre : une lourde défaite 4-0 à Brest il y a deux ans, puis un échec 2-1 à Nice en Coupe de France, il y a une dizaine de mois.

Sur le papier, la comparaison donne donc un petit avantage aux Verts : deux victoires et un nul lors de leurs cinq matches avec Angoula, contre deux succès, deux nuls et trois défaites pour le FC Nantes en sept rencontres. Mais l’échantillon reste limité et les résultats passés ne préjugent pas de la suite. L’arbitre ne sera d’ailleurs pas le seul élément à surveiller. Dans un match qui s’annonce intense, la gestion des duels, des cartons et des situations litigieuses pourrait peser lourd. Les Canaris devront surtout éviter de se laisser perturber par le contexte et se concentrer sur leur prestation. Car si le bilan de l’arbitre peut nourrir les discussions avant le match, c’est bien sur le terrain que les Canaris devront répondre.