OM : Sturm Graz avance diminué, le piège reste bien réel

L’OM retrouve Sturm Graz face à une équipe autrichienne au début de saison mitigé et touchée par plusieurs absences. Un contexte a priori favorable aux Marseillais, qui devront toutefois éviter de sous-estimer un adversaire dos au mur.

Un début de saison loin des attentes

Avant de défier l’OM, Sturm Graz ne se présente pas dans les meilleures dispositions. Selon le constat dressé par OM La Provence, le début de saison du club autrichien est mitigé. Une dynamique qui place forcément son prochain rendez-vous sous une pression particulière.

Pour Marseille, l’état de forme de son adversaire constitue une donnée encourageante, mais pas une garantie. Une équipe en quête de certitudes peut aussi profiter d’une affiche européenne pour retrouver de l’allant. Le rapport de force semble favorable aux Olympiens sur le papier, encore faudra-t-il le traduire sur le terrain.

Une infirmerie qui complique les plans autrichiens

À ces résultats irréguliers vient s’ajouter une infirmerie bien remplie. Sturm Graz doit donc composer avec un groupe diminué au moment d’affronter l’OM. Les solutions disponibles et la capacité à maintenir de l’intensité sur l’ensemble de la rencontre pourraient logiquement en pâtir.

Début de saison mitigé et infirmerie pleine : à quoi faut-il s’attendre de Sturm Graz face à l’OM ? — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2113196426645918045

Ce contexte ne devrait pas empêcher Sturm Graz de miser sur ses armes habituelles et sur l’énergie collective. Face à un adversaire diminué, le principal danger pour Marseille serait de gérer la rencontre avant même d’avoir pris l’avantage. Les hommes de Genesio devront imposer leur rythme et éviter de laisser le match s’installer dans un faux tempo.

L’OM prévenu avant le coup d’envoi

Côté phocéen, la préparation de cette rencontre a également apporté plusieurs signaux encourageants avant Sturm Graz. L’OM aborde donc ce rendez-vous avec des raisons de croire à un résultat positif, sans pouvoir se permettre le moindre relâchement.

La gestion des temps faibles et l’efficacité offensive seront notamment déterminantes. Sturm Graz devrait chercher à rester compact et à faire durer l’incertitude, une configuration susceptible de tendre la partie si Marseille manque ses premières occasions.

Un statut de favori à assumer

Les absences autrichiennes et la dynamique mitigée de Sturm Graz renforcent le statut de favori de l’OM. Les compositions probables et les tendances du match permettront d’affiner ce rapport de force à l’approche du coup d’envoi.

Marseille sait néanmoins que ces rencontres se gagnent rarement sur le seul état de forme. Sturm Graz arrive diminué, mais aussi avec la nécessité de réagir. À l’OM de ne pas lui offrir cette possibilité.