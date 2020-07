ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM – Mercato : Grbic n’a aucun regret sur son choix estival

true

Courtisé au mercato, Adrien Grbic (23 ans) a fait le choix de signer au FC Lorient. Pour l’instant, l’attaquant autrichien ne le regrette pas.

Faut-il rappeler la liste complète des clubs intéressés par Adrian Grbic cet été ? L’attaquant autrichien aura été le tube du premier mercato en France, lui qui était suivi à des degrés variables par l’ASSE, l’OM, le FC Nantes, le Stade de Reims ou encore le RC Lens. C’est finalement au FC Lorient que le buteur de 23 ans a choisi de signer, après avoir été très proche de s’engager au Stade Brestois.

Regrette-t-il le choix d’être resté en France, lui qui était aussi courtisé hors des frontières ? Pas vraiment… « Je voulais rester en France. Je me suis bien senti en L2 et je veux m’adapter rapidement pour passer un cap en L1, affirme-t-il dans L’Équipe. La France correspond à mon style de jeu. Là où en Angleterre c’est très physique, et en Espagne plus technique, je trouve qu’ici il y a un bon mélange des deux. »

« Tout le monde me voulait énormément à Lorient »

Grbic, heureux en France, est-il aussi satisfait d’avoir rejoint les Merlus ? « On me voulait à Lorient. Et quand je vous dis ça, c’est que tout le monde me voulait énormément, poursuit-il. On me l’a montré : le président, le coach, le directeur sportif, etc. C’était important pour moi. Ç’a avait été la même chose quand j’avais signé à Clermont. Tout le monde m’avait appelé et ça s’est très bien passé ensuite. J’ai la sensation de grimper rapidement, mais ce n’est pas fini. Je compte encore progresser mais je ne me fixe jamais d’objectif de buts en début de saison. Imaginez que je rate mon entame de championnat. Après, j’aurais à cravacher pour rattraper ce que j’avais visé. Ce serait me mettre trop de pression pour rien. »