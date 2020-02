ASSE – L’instant Sainté : honte, dégoût et Lionel Messi dans le chaudron

true

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité plus ou moins récente de l’ASSE.

Pauvres de nous, supporters désenchantés de l’ASSE. Semaine après semaine, gifle après gifle, on (re)découvre ce qu’est la médiocrité, l’insuffisance et les matches, pourtant attendus, à une occasion de but en 90 minutes. On, pardon je pensais, que cette (sinistre) époque était révolue, me satisfaisant même, depuis plus de dix ans, de soutenir une formation solide, dépourvue de grosses lacunes et qui, quoi qu’il advienne, ne prenait plus de saisissantes raclées.

Et bien si, ça recommence, peuple Vert maintes fois ridiculisé en quelques mois. A Angers, en Ligue Europa, au Parc des Princes, théâtre de mes rêves, enfant, lorsque revêtu de Vert j’allais partager mon bonheur de voir Sainté avec tous les Parisiens du Forez. A Metz, également, et pas plus tard que le week-end dernier. Et contre l’OM, hier soir, dans un match insipide qui a prouvé, si besoin était, l’écart qui existait entre les deux équipes.

90 minutes passées, hébétés et couverts de honte, à regarder des plots fantomatiques, incapables de contrôler un ballon, d’aligner deux passes, ni même de se révolter. 90 minutes à voir l’OM dérouler, serein et sans embûches, dans un chaudron qui ne doit toujours pas se remettre d’une telle ingominie. Rien, vraiment rien, ne justifie un tel abandon de nos valeurs, un tel renoncement aux principes qui ont nourri l’histoire même de notre club.

« Une kyrielle d’abrutis qui réduit à néant le combat de certains Ultras, désireux de se déplacer dans tous les stades de France »

Ne vous inquiétez pas Messieurs les Verts, joueurs, dirigeants et staff (y compris médical), l’heure du bilan approche et vous devrez rendre des comptes. Nous expliquer pourquoi et comment un tel effectif produit une telle bouillie. Pourquoi le plus gros budget de l’histoire est si peu en rapport avec les résultats. Pourquoi nous avons perdu autant de joueurs, sur blessures, depuis des mois.

Dans cette sinistre soirée, comment, également, ne pas adresser un carton rouge, un de plus, aux pseudo supporters qui sont allés caillasser les Marseillais avant la rencontre. Une kyrielle d’abrutis qui réduit à néant le combat de certains Ultras, désireux de se déplacer dans tous les stades de France. Impossible de défendre une cause, ce que je m’efforce de faire depuis des années, lorsque de tels lâches cagoulés n’ont pour objectif que de frapper des supporters adverses. Magic Fans, Green Angels et autres, c’est toute une communauté qui est désormais montrée du doigt, stigmatisée même, par la faute d’une poignée de décérébrés. Qui, sait-on jamais, viendront peut-être, un jour, nous expliquer que le foot des temps modernes ne peut se passer de fumigènes et de bonnes bastons…

Chez nous Messi il est façadier #MondeParralele pic.twitter.com/zM2A62Z6Qr — eric the raide (@ericris84) February 5, 2020

Affligé et honteux que j’étais hier soir, il m’a fallu un léger détour sur les réseaux sociaux pour retrouver un semblant de sourire. Rare, je sais. Heureusement, Eric The Raide était passé par là et avec son ami Lionel Messi, il m’a (presque) redonné le sourire. On se contente de peu. Mais quand on est supporter des Verts à l’heure actuelle…