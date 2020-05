ASSE – Mercato : Puel débarque sur une piste défensive du RC Lens !

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel serait très intéressé par le profil d’un certain Kiki Kouyaté (ESTAC, 23 ans). Le défenseur central troyen est aussi suivi par le RC Lens.

L’ASSE avance ses pions au rayon du recrutement. Malgré les inquiétudes de Bernard Caïazzo sur le mercato à venir en Ligue 1, le co-président des Verts a précisé que le club forézien était dans une situation financière tout à fait stable.

Il n’en fallait pas plus aux Verts pour se mettre en ordre de marche et répondre aux exigences de Claude Puel dans le sens des arrivées. Alors que le dossier Adil Aouchiche a l’air de plutôt bien avancer, on apprend que le coach de l’ASSE lorgne également un défenseur central de L2. Gaël, insider bien renseigné sur les Verts, fait ainsi savoir que l’une des priorités de l’ASSE pour ce mercato est la venue d’un défenseur central.

Kouyaté très suivi en France et en Angleterre

« Le profil de Kiki Kouyaté (Troyes) serait étudié, mais le joueur est sollicité par de nombreux clubs… », tempère-t-il sur Twitter. Ce dernier ne fait pas si bien dire puisque le RC Lens, le Montpellier HSC et des clubs anglais seraient déjà sur le coup. Kouyaté (23 ans), qui sort d’une excellente saison à l’ESTAC, ferait par ailleurs de l’Angleterre sa priorité.