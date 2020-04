ASSE, OL, OM, PSG, Stade Rennais : l’UEFA étouffe une fausse rumeur

false

La qualification pour les prochaines coupes européennes devrait bel et bien reposer sur le mérite sportif. Et non sur un quelconque quotient.

L’état du football européen est tel qu’on en arrive parfois à croire tout ce qui s’écrit et se dit dans les différents journaux. Ainsi, et pas plus tard qu’hier, le quotidien Ouest-France assurait à ses internautes que l’UEFA, pour la Ligue des Champions et la Ligue Europe de la prochaine saison, réfléchissait, en cas d’arrêt définitif des championnats, à valoriser les quotients européens des clubs. Et non leurs classements.

En France, si cette règle s’appliquait l’OM et le Stade Rennais seraient les grands perdants, ne participant pas, du coup, à la Ligue des Champions. Barrés par l’OL et l’AS Monaco. Au sujet de la Ligue Europa, un tel règlement avantagerait l’ASSE qui, malgré sa 17e place en Ligue 1, passerait devant le Stade de Reims ou encore Montpellier avec son quotient européen.

Paris, Marseille et Rennes en Ligue des Champions

Hier et aujourd’hui, alors que l’UEFA se réunit par visioconférence, ce prétendu règlement a pris du plomb dans l’aile. Et c’est bel et bien le mérite sportif qui sera finalement retenu. Ainsi, le PSG, l’OM et le Stade Rennais devraient logiquement rejoindre la Ligue des Champions, le LOSC, le Stade de Reims et l’OGC Nice la Ligue Europa.