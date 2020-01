ASSE : Printant, OL, Blanc, Caïazzo… les vérités cinglantes de Gasset

true

Gasset a-t-il eu des contacts avec l’OL avant Garcia ?

Je n’ai discuté avec personne, à Lyon. Mais si mon ami (Laurent Blanc) a besoin de moi, j’y vais. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mon ami reste mon ami (…) Ce qui m’ennuie, c’est qu’à chaque fois qu’un club en cherche un, le premier c’est Laurent Blanc. Ne me faites pas croire qu’il a échoué à un entretien à Lyon. Ça, je ne peux pas l’entendre. C’est inacceptable, incompréhensible ! Qui peut mieux parler de football que Laurent Blanc ? La vérité, c’est qu’en France les gens sont jaloux de lui.

Caïazzo a-t-il appelé Gasset avant Puel ?

Oui. Un jour, Bernard Caïazzo m’a téléphoné pour me demander si je voulais revenir donner un coup de main. J’étais à Séville. Il était en panique. Il a ajouté : « Je te rappelle dans une heure. » On était le 26 septembre (soit au lendemain de la défaite devant Metz, 0-1). J’attends toujours. Si Ghislain (Printant) m’avait téléphoné pour me demander de revenir l’aider, je lui aurais dit oui.

Comment Gasset explique-t-il le fiasco Printant ?

Pour mille raisons, une préparation tronquée, des joueurs qui se sont blessés, d’autres qui se sont relâchés… Pour moi, le problème était avant tout physique. On fait comme les grands clubs, on part aux « States ». Oui, sauf que ces joueurs-là n’ont pas l’habitude d’aller faire une tournée aux États-Unis. Ils ont joué des matches et pas mis beaucoup d’essence dans la voiture (…) Ghislain, je peux vous dire qu’il est mal. Peu de clubs vont aux prud’hommes, aujourd’hui. J’espère que mi-mars (date du procès), tout va rentrer dans l’ordre et que « Ghis » retrouvera la fierté.