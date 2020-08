ASSE, PSG – Mercato : Aouchiche a finalement coûté une petite fortune aux Verts !

true

Arrivé libre du PSG au mercato, Adil Aouchiche (18 ans) n’a pas encore totalement convaincu à l’ASSE. Le prix de son arrivée pourrait-il peser dans son esprit ?

Adil Aouchiche n’a plus le choix. Vedette du feuilleton de l’été à l’ASSE, l’ancien crack annoncé au PSG va devoir justifier sa réputation sur le rectangle vert. La recrue phare de l’intersaison stéphanoise marque pourtant déjà le pas après avoir inscrit un but dès son premier match avec les Verts, contre les Girondins de Bordeaux (4-1).

Débarqué il y a un peu moins d’un mois, le Titi manque logiquement de rythme et de repères. Il lui faudra se remplir un peu plus physiquement pour peser davantage sur le jeu de sa nouvelle équipe, du haut de ses 18 ans. En attendant, on apprend que l’ASSE a tout de même mis sérieusement la main à la poche pour s’offrir les services d’Aouchiche.

Un coût global de 5 M€ !

L’Équipe, qui classe le milieu offensif parmi les jeunes joueurs à suivre absolument tout au long de la saison de L1, affirme que l’ASSE l’a arraché au PSG contre plus de 5 millions d’euros : 1,2 M€ d’indemnité de formation et environ 4 M€ de prime à la signature ! « C’est un super gars, avec une très bonne éducation, très pro et respectueux », tempère Claude Puel, qui devrait lui confier les clés du jeu malgré son inexpérience (162 minutes avec les pros à Paris).