ASSE, PSG – Mercato : Puel a terrassé CR7 pour Aouchiche, sa signature est programmée

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel aurait joué de sa personne pour finaliser le dossier Adil Aouchiche (PSG? 17 ans). Même CR7 a dû s’incliner.

Jean-Philippe Krasso est la première recrue estivale de l’ASSE. Si tout va bien, Adil Aouchiche (17 ans) pourrait être la deuxième, étant donné que les tractations sont bien avancées avec le futur crack annoncé du PSG. L’intéressé aurait en effet déjà passé sa visite médicale chez les Verts et doit encore s’entendre sur des détails de son futur contrat. L’optimisme est de rigueur dans ce dossier.

Le profil du jeune Parisien correspond au portrait-robot de ceux qui intéressent Claude Puel, à savoir talentueux et prometteur. Inside Sainté, bien informé sur les coulisses du club forézien, l’assure haut et fort : Aouchiche sera bien un joueur de l’ASSE la saison prochaine. La force de persuasion de Puel aurait été plus forte que l’éventualité de rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, dernier candidat déclaré du talent du PSG dont la signature serait programmée après le 15 juin.

Une signature programmée après le 15 juin

« C’est clairement le facteur X de ce dossier. Sans le coach Puel, il aurait été impossible pour l’ASSE d’enrôler cette jeune pépite ! L’entraîneur stéphanois a su trouver les mots, précise le compte Twitter. La seule inconnue reste la date d’officialisation ! Pour des raisons juridiques et administratives (fin du contrat aspirant au 30/06), celle-ci pourrait finalement intervenir après le 15 juin. Il va falloir être patient. À Sainté, même quand c’est bouclé, ça peut être très long mais nous le réaffirmons, il sera stéphanois la saison prochaine, c’est la volonté du joueur et des dirigeants ! »

