ASSE, PSG, OL : Le Graët mise sur un Stade de France plein pour les finales ! 

Le président de la FFF Noël Le Graët est optimiste à l’heure d’organiser les finales de la Coupe de France (ASSE-PSG) et de la Coupe de la Ligue (OL-PSG).

La décision du Conseil d’État de confirmer l’arrêt de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et d’en figer le classement à la 28e journée risque d’être encore très commentée aujourd’hui. En attendant, Didier Quillot était invité de RMC Sport hier soir et a confirmé que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient se jouer devant des supporters.

La demande de monter la jauge de 5000 à 2000 personnes a bel et bien été transmise au gouvernement. S’il n’a pas encore de réponse, Noël Le Graët a prévu de s’entretenir au téléphone avec Emmanuel Macron sur le sujet à partir de 17h. Avant cela, le président de la FFF semble très optimiste pour la présence des supporters au Stade de France pour ces deux rencontres au sommet.

« Utopique de croire à un Stade de France plein pour les finales ? »

« Je souhaite que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France se jouent devant plus de 5 000 spectateurs, puisque nous sommes tous mieux portants et qu’elles le méritent. Je souhaite aussi que le championnat ait lieu avec davantage de spectateurs à partir de la fin août. Est-ce utopique de croire à un Stade de France plein, fin juillet début août, pour les finales ? Je vais être excessif… Cela me semble possible, a-t-il assuré au Figaro. Il y a deux mois, la décision de l’État était : « À partir de septembre, vous pourrez jouer devant 5 000 personnes », je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas un mois compte tenu de l’amélioration de la situation. Je le répète, nous appliquerons les consignes. Si c’est non, ce sera non et je ne ferai pas de comédie. »