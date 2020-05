ASSE, Stade Rennais, LOSC – Mercato : le dossier Bouanga prend une tournure radicale 

true

Dans les petits papiers de plusieurs clubs de L1 et étrangers, Denis Bouanga (25 ans) ne forcera pas son départ de l’ASSE. Une institution qu’il respecte au plus haut point.

Si l’ASSE affirme être bien gérée sur le plan comptable, cela n’empêche pas d’envisager quelques départs juteux au mercato estival. Puisque Denis Bouanga est le joueur le plus bankable du vestiaire de Claude Puel, les rumeurs se focalisent donc sur lui. Selon les derniers bruits du mercato, l’OL, le Stade Rennais, le LOSC ou encore le Betis Séville ont un œil sur l’international gabonais (25 ans). Everton, en Angleterre, serait aussi particulièrement intéressé par son profil.

Le Quotidien du foot avançait ainsi au début du week-end que Carlo Ancelotti avait bien fait de Bouanga une de ses priorités en attaque pour la saison prochaine. Les Toffees seraient même sur le point de faire une première proposition à hauteur de 8 millions d’euros. « L’ASSE souhaite obtenir au minimum 12 millions d’euros », ont appuyé nos confrères.

Bouanga est convoité mais se sent bien à l’ASSE

De possibles offensives pour Bouanga pourraient-elles faire vaciller l’ASSE ou même l’intéressé ? Mohamed Toubache-Ter a donné un éclairage rassurant aux supporters sur ce sujet. « Il n’a pas besoin de Paul, Pierre ou le barbier pour parler de ses envies. Oui, le joueur de Saint-Étienne est très convoité, preuve de sa bonne saison. Cependant, le joueur est sous contrat (2023), se sent bien à Sainté et a du respect pour l’institution », précise l’insider dont la fiabilité en termes de transferts n’est plus à faire.