ASSE : Zidane donne encore plus de regrets aux Verts avec Gasset

Le départ de Jean-Louis Gasset aura fait très mal à l’ASSE. Parti en fin de saison dernière après moult discussions avec ses dirigeants, l’entraîneur à la casquette n’aura fait que du bon travail sur le banc des Verts, où il était arrivé en décembre 2017.

Zinedine Zidane’s votes for French coach of the year 2019:

1 | Jean-Louis Gasset (ex-St Étienne, now free agent)

2 | Christophe Galtier (Lille)

3 | Michel Der Zakarian (Montpellier)

4 | Stéphane Moulin (Angers)

5 | Patrick Vieira (OGC Nice)

