Coronavirus : le foot à l’arrêt jusqu’en septembre ?

La LFP a décidé hier de suspendre la L1 et la L2 pour une durée indéterminée afin de faire face à l’épidémie de coronavirus. Dans toute l’Europe, le foot est à l’arrêt et il est difficile de savoir à l’heure actuelle quelle sera la suite des événements. Rien ne dit que la saison pourra se terminer puisque ce sera en fonction de l’évolution du virus et des décisions prises par l’UEFA, qui se réunira en urgence mardi. Dans cette attente, les nouvelles en provenance d’Angleterre sont plutôt alarmistes ce samedi.

Football bracing itself for ‘total shutdown’ until September Exclusive by @MiguelDelaney

and @TonyEvans92ahttps://t.co/aXgrenWyXk — Indy Football (@IndyFootball) March 14, 2020

The Independent estime en effet que les compétitions pourraient être stoppées totalement pour six mois, soit jusqu’en septembre prochain. Selon le média, la reprise d’une activité normale dans le monde du football semble impossible avant de longs mois et l’UEFA pourrait imposer une règle commune à tous les championnats afin d’attribuer les titres, les places européennes et les relégations. On devrait en savoir plus dès mardi.