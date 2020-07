FC Barcelone : la peur sur Lionel Messi et la colère de Cristiano Ronaldo font les gros titres

true

La revue de presse européenne du jour vaut le détour pour Lionel Messi, Ansu Fati et Cristiano Ronaldo, qui n’est pas encore champion d’Italie avec la Juventus Turin.

La Rai a lâché une petite bombe jeudi soir : le père de Lionel Messi est attendu à Milan ces prochaines heures pour acheter un appartement. L’information a été confirmée par la presse espagnole, qui ne s’attarde pas tellement sur cette affaire ce vendredi. Étrangement.

Mundo Deportivo préfère évoquer la petite escapade des familles Messi et Suarez à Ibiza, le temps de « recharger les batteries » sur un yacht. SPORT, de son côté, assure que le FC Barcelone est en train de négocier une prolongation de la petite perle Ansu Fati, que Manchester United aimerait recruter la saison prochaine. Aucune mention n’est faite à un possible rapprochement du clan Messi et de l’Inter Milan, fantasme relancé hier soir en Italie.

« Messi à Milan, et pourquoi pas ? »

De l’autre côté des Alpes, justement, le bâton d’un possible départ de « La Pulga » à l’Inter Milan est agité par La Gazzetta dello Sport. À la question d’une éventuelle signature de l’Argentin chez les Nerazzurri, le célèbre journal au papier rose se demande : « Et pourquoi pas ? »

Nos confrères transalpins reviennent également sur la défaite cruelle de la Juventus Turin face à l’Udinese après avoir pourtant ouvert le score (1-2). Ce revers ne permet pas à la Vieille Dame d’être sacrée championne pour la neuvième fois consécutive et n’aurait pas manqué de frustrer Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais (35 ans) est même resté muet et plafonne toujours à 30 buts en Serie A cette saison.