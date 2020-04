FC Barcelone – Mercato : Messi a passé un coup de fil à Martinez !

true

Désireux de faire venir Lautaro Martinez au FC Barcelone au mercato estival, Lionel Messi aurait appelé personnellement l’attaquant argentin de l’Inter Milan (22 ans).



Quand Lionel Messi (32 ans) a une chose en tête, il est difficile de la lui faire enlever. Lancé dans une chasse aux records sans précédent en compagnie de son grand rival portugais Cristiano Ronaldo, l’attaquant du FC Barcelone s’est ainsi mis dans le crâne de recruter Neymar et Lautaro Martinez au mercato.

« La Pulga » a adoré évoluer au Barça avec le Brésilien et n’en pense pas moins de sa connexion avec son jeune compatriote sous le maillot de l’Albiceleste. Si Neymar reste son plan préférentiel pour cet été, Messi n’aurait ainsi pas hésité à passer à l’attaque pour Martinez. AS, dans son édition du jour, assure que le capitaine du FC Barcelone a appelé directement le buteur de l’Inter Milan pour lui faire part de son intérêt !

Lautaro rêve de signer au Barça depuis l’appel de Messi

C’est ce coup de fil, survenu le mois dernier, qui aurait fait basculer le possible transfert de Martinez dans une nouvelle dimension médiatique. « Lautaro rêve de signer au Barça, explique le journaliste Eduardo Cornago. Même s’il garde publiquement le silence, l’Argentin confie aux siens qu’il aimerait partir le plus vite possible. Des sources proches nous ont raconté qu’il rêve du club catalan depuis un appel de Messi en mars dernier. Une discussion pleine d’émotion, lors de laquelle les deux hommes ont évoqué le Barça mais aussi leurs débuts en sélection argentine en 2018. »