FC Barcelone – Mercato : Messi, pas le seul cadre à douter de son avenir

true

Le PSG et la Juventus Turin sont à l’affût. Cette semaine, on a ainsi appris que les deux cadors européens suivaient de près la situation contractuelle de Marc-André ter Stegen, dont le contrat au FC Barcelone expire en juin 2022. Pion essentiel du Barça depuis plusieurs années, le gardien allemand n’aurait aucune raison de quitter le club sur le papier.

Marc-André ter Stegen estuvo muy quemado con su situación y pensó en dejar el Barça en a fase final de Ernesto Valverde. Llegó a quejarse al presidente JM Bartomeu y encima tuvo el enfrentamiento con Lionel Messi. Luego las cosas se han ido normalizando. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 5, 2020

En coulisses, la donne serait bien différente. Comme Lionel Messi, Ter Stegen se pose des questions sur le projet à terme du club catalan. Les affaires extra-sportives l’ont lui mis le doute, si bien que Josep Maria Bartomeu se démènerait en interne pour le faire rapidement prolonger (comme Messi).

Ter Stegen marqué par les affaires extra-sportives

« Marc-André ter Stegen a été très marqué par sa situation et a pensé quitter le Barça lors de la phase finale d’Ernesto Valverde, assure le journaliste de Mundo Deportivo Fracesc Aguilar. Il et allé s’en plaindre auprès du président Bartomeu et est ensuite arrivé le clash avec Lionel Messi. Ensuite, les choses sont normalisées mais il est absolument certain que le Bayern et la Juventus se sont renseignés auprès de son entourage pendant cette phase de doute. Sans oublier que Ter Stegen entretient de bons rapports avec Guardiola. Aujourd’hui, l’Allemand veut honorer son contrat. À l’avenir, il aimerait même prolonger avec ses conditions actuelles en plus de la promesse d’augmentation promise par Bartomeu. »