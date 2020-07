FC Barcelone – Mercato : une nouvelle stratégie est lancée pour recruter le chouchou de Messi

true

Lionel Messi veut évoluer avec Lautaro Martinez la saison prochaine. Les dirigeants du FC Barcelone tiennent une nouvelle stratégie pour recruter l’attaquant de l’Inter Milan.

Lionel Messi souhaite préparer l’avenir du FC Barcelone. Le capitaine argentin ne sera pas éternel et il le sait. C’est dans cette optique qu’il a demandé à ses dirigeants de promouvoir le plus rapidement possible dans l’équipe fanion.

Les forces extérieures sont aussi les bienvenues dans l’effectif blaugrana mais la trésorerie défaillante du club catalan ne permet pas toutes les excentricités. On s’en est rendu compte pour Lautaro Martinez (22 ans), à qui le Barça n’a pourtant pas renoncé. Dans son édition du jour, SPORT fait le point sur la situation et assure que « le FC Barcelone reste tranquille dans le dossier Martinez. » L’équipe de Josep Maria Bartomeu a même échafaudé une nouvelle stratégie pour boucler l’opération.

Une prise de contacts le 2 août prochain

Selon la publication espagnole, le FC Barcelone attendra le 2 août pour prendre langue avec l’Inter Milan afin de lui proposer un nouveau deal. Bartomeu serait ainsi prêt à dépenser 65 millions d’euros plus Junior Firpo pour faire venir Lautaro. De son côté, le jeune attaquant argentin désire toujours autant évoluer aux côtés de son idole, Messi. Ce détail rendrait les dirigeants barcelonais particulièrement sereins sur la faisabilité de ce transfert.