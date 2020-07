FC Barcelone : Messi, pourquoi son horizon 2022 passe forcément par l’OM

true

Lionel Messi (33 ans) connait une saison quelque peu agitée au FC Barcelone. L’occasion sera donc belle d’oublier ses déboires en sélection argentine.

« Quique Setién veut moduler Lionel Messi. » La presse catalane n’y est pas allée par quatre chemins ce jeudi en expliquant que le coach du FC Barcelone envisageait de changer son capitaine à l’approche de la Ligue des champions. Le plan du technicien cantabre est limpide : puisqu’il estime que Messi gaspille trop d’énergie à redescendre chercher le ballon, il va inciter ses milieux à évoluer un cran plus haut afin de donner des ballons plus propres à leur capitaine.

Plus frais, « La Pulga » devrait alors pouvoir se consacrer pleinement à créer ou conclure des actions de but. Cette stratégie a déjà été utilisée en sélection argentine, mais le crack de 33 ans n’en a jamais vraiment profité à cause du manque de joueurs talentueux autour de lui. Une nouvelle donne pourrait s’organiser à l’horizon de la Coupe du monde 2022 au Qatar, objectif déclaré de Messi. Et celle-ci pourrait notamment s’articuler autour de Leonardo Balerdi (22 ans).

« Balerdi représente le futur de notre équipe nationale »

Aux yeux de Renato Civelli, la nouvelle recrue de l’OM a le potentiel pour devenir un futur cadre de l’Albiceleste autour de Messi. « Techniquement, c’est un joueur dont le niveau technique se situe au-dessus de la moyenne. Il est très élégant, ce n’est pas le plus grand guerrier du monde, mais il a tout de même du sang argentin dans les veines. Si Dortmund a dépensé 15 M€ , ce n’est pas pour rien. Il représente le futur de notre équipe nationale », a déclaré l’ancien stoppeur de l’OM dans La Provence.