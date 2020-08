FC Barcelone, PSG – Mercato : la jurisprudence CR7 pourrait faciliter le transfert de Messi

true

En pleine crise, le FC Barcelone prépare de grands changements pour l’avenir. Lionel Messi est censé en faire partie mais un doute subsiste pour le futur du crack argentin.

Le FC Barcelone a commencé à agir. Lundi, le club catalan a pris la première mesure forte en écartant Quique Setién du poste d’entraîneur. Selon toute vraisemblance, Ronald Koeman devrait succéder très bientôt au Cantabre.

Ensuite, il sera temps de dégraisser un effectif bien trop chargé et sur la pente déclinante. Dans son édition du jour, L’Équipe fait le point sur les suites du mercato en Catalogne et s’interroge notamment sur l’avenir de Lionel Messi. Si le Barça veut conserver son génial capitaine, la porte n’est pas fermée pour autant… comme pour un certain Cristiano Ronaldo (35 ans) en 2018 au Real Madrid.

CR7 avait une clause d’un milliard d’euros au Real Madrid

« Exaspéré par la gestion chaotique du club catalan, l’attaquant argentin (33 ans) ne s’interdit plus de partir de Barcelone mais il a peu de chance d’abandonner le navire cet été, indique le quotidien sportif. Si la légende blaugrana tenait à tout prix à quitter le club, on imagine cependant mal ses dirigeants la retenir contre son gré. L’équipe désireuse de recruter Lionel Messi devrait alors dépenser autour d’une centaine de millions d’euros, la somme qu’avait dû verser la Juve au Real, en 2018, pour s’adjuger Cristiano Ronaldo. Sa clause s’élevait pourtant à un milliard d’euros. »