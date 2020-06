FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi a un filon en or pour recruter Neymar

true

Le FC Barcelone n’a pas encore rendu les armes pour recruter Neymar (28 ans) au PSG au cours du mercato estival. Ousmane Dembélé pourrait aider dans ce dossier épineux.

Le FC Barcelone serait entré en discussions avec ses joueurs pour une nouvelle baisse de salaire. Comme si la première ne suffisait pas (près de 70%), la presse catalane a fait savoir cette semaine que la direction blaugrana verrait bien un nouveau geste de leur part suite aux difficultés financières engendrées par la crise sanitaire. Lionel Messi et sa bande n’ont pas encore répondu et attendent de voir comment la reprise s’effectuera en Liga la semaine prochaine. En attendant, le capitaine du Barça ne perd pas de temps.

SPORT, dans son édition du jour, affirme que les contacts sont maintenus avec l’attaquant brésilien du PSG, que le FC Barcelone croit toujours pouvoir recruter au mercato estival. « Le Barça n’a pas rendu les armes pour Neymar », glisse le journal catalan. Rivaldo défend cette thèse et donne même une solution au Barça pour qu’il parvienne à ses fins : pousser Ousmane Dembélé au PSG !

Rivaldo conseille à Dembélé de signer au PSG

« Dembélé pourrait y voir une bonne opportunité car il aura la chance de retrouver sa meilleure forme et de devenir l’un des joueurs vedettes du PSG, a glissé la légende brésilienne chez Goal. Il serait de retour dans son pays et pourrait produire de solides performances. Je pense que cette décision serait intéressante pour lui. » Et pour Messi dans son envie de revoir Neymar en Catalogne ?