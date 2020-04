FC Barcelone, PSG – Mercato : Messi garde de solides espoirs pour Neymar 

true

Écarté récemment de la vice-présidence du FC Barcelone, Emilii Rousaud assure que le club catalan entend encore arracher Neymar (28 ans) au PSG.

TV3 l’a annoncé tard jeudi soir : le dossier Neymar (PSG, 28 ans) pourrait être rapidement enterré par le FC Barcelone. La télévision publique catalane a ainsi fait savoir que la direction blaugrana aurait changé de braquet en raison des soucis financiers provoquée par la suspension des compétitions liée à la pandémie de coronavirus. Le coût astronomique de l’opération a poussé Josep Maria Bartomeu et ses collaborateurs à stopper les hostilités pour le crack brésilien PSG, évalué à 170 millions d’euros.

Ce dossier, adossé à celui de Lautaro Martinez – dont la clause libératoire estimée à 111 M€ – et la prolongation de Lionel Messi auraient convaincu l’état-major du Barça de baisser pavillon. Sans compter la prolongation de Marc-André Ter Stegen, plus gourmand que prévu. Interrogé en parallèle dans L’Équipe, Emilii Rousaud n’a pas donné que de très mauvaises nouvelles sur la santé financière du Barça. L’ancien vice-président du club catalan qu’un retour de Neymar était encore bel et bien envisagé.

« Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar »

« Le club devrait terminer la saison avec un déficit même s’il y a encore beaucoup d’incertitudes. Il faut voir quand le confinement se terminera et si la Liga et la Ligue des champions peuvent reprendre, a-t-il réagi. Un retour de Neymar est encore envisageable car cette situation va très certainement provoquer une déflation du marché des transferts. Le Barça souhaite en effet faire revenir Neymar. Il faudra analyser si cette opération colle avec les finances du club. L’intérêt du club est réel, même si c’est complexe. Trois parties sont impliquées : le Barça, le PSG et le joueur. Si ces trois-là parviennent à se mettre d’accord, ils trouveront un arrangement : un paiement fractionné, par exemple. Tout dépendra de la bonne volonté de chacun, et notamment des exigences de Neymar. »

Mundo Deportivo, dans son édition du jour, confirme intérêt du Barça toujours intact pour Neymar en assurant que de nouveaux joueurs pourraient faire baisser la facture avec le PSG : Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti ou encore Ousmane Dembélé. Voici les (derniers ?) espoirs de Messi pour un retour de son grand ami Neymar.