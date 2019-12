FC Barcelone, PSG – Mercato : Suarez appuie Messi dans sa folie Neymar

true

Désireux de recruter un attaquant supplémentaire qui s’appellerait Neymar au FC Barcelone, Lionel Messi est suivi par son coéquipier et ami Luis Suarez.

Lionel Messi a toujours dit qu’il n’a jamais fait pression sur les dirigeants du FC Barcelone pour faire revenir Neymar. L’attaquant argentin n’a pourtant jamais nié en public que le Brésilien du PSG était son grand ami et qu’il échangeait toujours régulièrement avec lui.

9 – Lionel Messi a inscrit au moins 50 buts lors de 9 des 10 dernières années en club + sélection 2010 – 60 ✅

2011 – 59 ✅

2012 – 91 ✅

2013 – 45 ⛔

2014 – 58 ✅

2015 – 52 ✅

2016 – 59 ✅

2017 – 54 ✅

2018 – 51 ✅

2019 – 50 ✅ Légende. pic.twitter.com/dAZzxk3EXO — OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Comment dès lors penser qu’il ne lui a pas demandé de revenir au Barça au mercato estival, alors que Neymar a affiché sa tristesse à Paris ? Ces prochaines semaines, le sujet pourrait redevenir d’actualité avec le retour en forme du crack de 27 ans.

Suarez solidaire de Messi pour Neymar

En attendant, Luis Suarez a mis son grain de sel dans un dossier qui n’en manque déjà pas. L’attaquant uruguayen semble aussi convaincu que Messi du bien fondé d’un retour de Neymar au FC Barcelone. « Son départ était un risque qu’il a voulu prendre pour se donner une nouvelle possibilité, sachant qu’il était dans le meilleur club du monde et entouré des meilleurs joueurs, a glissé Suarez à beIN SPORTS. C’est quelque chose d’acceptable et de compréhensible. Son retour dépendra du club, de PSG et de lui. En tant qu’ami, j’aimerais beaucoup le voir heureux et jouer là où il se sent à l’aise. »