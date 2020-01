FC Barcelone, PSG : Messi, CR7 et Neymar très marqués par la mort de Kobe Bryant

true

La nouvelle est tombée dimanche avant le choc de la 21e journée de L1 entre le LOSC et le PSG (0-2). Kobe Bryant est mort dans un avion d’hélicoptère en Californie, où il a réalisé la majeure partie de son œuvre.

Génie de la balle orange, l’ancien maître à jouer des Lakers (41 ans) s’en est allé en laissant l’image d’une personne qui faisait l’unanimité sur et en dehors des terrains. Même Pierre Ménès était en pleurs ce matin.

« Un mot pour vous dire à quel point je suis bouleversé par la mort de Kobe Bryant, que j’avais eu la chance de rencontrer un soir dans une boîte parisienne qui n’existe plus, le Milliardaire, a-t-il développé sur son blog. À l’époque, je portais le modèle Kobe Bryant de chez Nike. Quand je suis entré dans la boîte, il était assis avec des amis et a repéré mes baskets. Il m’a alors fait signe de les rejoindre. J’avais passé une heure avec lui, un mec super souriant, super ouvert, qui n’avait pas du tout eu l’attitude arrogante qu’on pouvait parfois lui prêter sur les terrains de basket. »

L’hommage de Neymar, le RIP de CR7

Tous les grands clubs et les stars du ballon rond ont déjà eu une pensée pour Bryant et sa famille. Le premier a été Neymar, qui lui a dédié un hommage sur son deuxième but à Lille. « J’ai appris à la mi-temps, en allant sur les réseaux sociaux, a-t-il témoigné après coup. C’est une grande tristesse pour tout ce qu’il a fait dans le sport. J’ai fait cette célébration pour lui (le signe 24, son numéro chez les Lakers, puis un index vers le ciel, après son second but). J’espère qu’il va reposer en paix maintenant. »

Cristiano Ronaldo, après son but à Naples avec la Juve (1-2), n’a pas échappé à la règle. « Si triste d’apprendre la tragique nouvelle de la mor de Kobe et sa sœur Gianna, a-t-il publié sur Instagram. Kobe était une vraie légende et une source d’inspiration pour beaucoup. J’envois mes condoléances à sa famille et ses amis et aux familles des victimes du crash. RIP légende. »

Lionel Messi a également tenu à faire partager son émotion. « Je n’ai pas de mots, a-t-il glissé sur le réseau social. Toute mon affection pour la fapille et les amis de Kobe. Ce fut un plaisir de le connaître et de partager des bons moments ensemble. Un génie comme peu peuvent l’être nous a quittés. »