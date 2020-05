FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Messi et Zidane salivent devant un crack de l’OL

true

En faisant savoir qu’il risquait de perdre ses meilleurs joueurs au mercato en raison de l’arrêt subit de la saison, Jean-Michel Aulas a avivé les rumeurs les plus folles.

Si Memphis Depay semble le plus à même de quitter l’OL, sans coupe d’Europe, Houssem Aouar (21 ans) pourrait également faire ses valises pour rejoindre un cador du Vieux Continent. « Aouar sera vendu cet été, assure L’Équipe dans son édition du jour. Reste à savoir quand, où et à quel prix. Son prix tournera autour des 50 M€ et, si le transfert se réalise assez tôt dans l’été, ce sera une manne non négligeable à réinvestir sur le marché pour l’OL. »

Le FC Barcelone et le Real Madrid adorent Aouar

Si la Juventus Turin et le PSG sont aussi cités, Francesc Aguilar affirme que le Real Madrid de Zinédine Zidane et le FC Barcelone de Lionel Messi salivent devant ce même Aouar. « Sans C1, l’OL aura besoin de mettre ses meilleurs joueurs sur le marché, estime le journaliste de Mundo Deportivo. Memphis Depay et Houssem Aouar sont deux objectifs clairs de la moitié de l’Europe. Le second est suivi par le Barça, et Zidane en est amoureux pour son futur Real Madrid. »