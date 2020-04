FC Nantes, ASSE, RC Lens : le meilleur public d’Europe pour les Canaris ?

true

Catalogué parmi les meilleurs publics du championnat de France au même titre que l’ASSE ou le RC Lens, le FC Nantes serait pourtant au-dessus du lot.

Quel amoureux de football n’a jamais rêvé d’assister à un match à la Beaujoire ? Si le FC Nantes a perdu de son lustre d’antan, force est de constater que la ferveur ne s’est pas estompée dans le cœur des supporters locaux.

La réputation et la force des fans du FC Nantes sont telles qu’elles en feraient le meilleur public d’Europe, à en croire Serge Gakpé. Passé dans les rangs de la Maison jaune entre 2011 et 2015, l’ailier de 32 ans joue à Chypre mais son avis est ferme sur le sujet.

« Il n’y pas une telle ambiance partout en France, ni même en Europe »

« Cette ferveur est toujours ancrée en moi. La Beaujoire, c’est quelque chose ! Il n’y pas une telle ambiance partout en France, ni même en Europe, affirme le Togolais sur le site officiel du FC Nantes. L’atmosphère y est géniale et ce, même pour un téléspectateur qui regarde un match du FC Nantes sans pour autant être un fan. Personnellement, je retiendrais cette montée et la joie d’après-match avec l’envahissement de la pelouse. J’étais à l’opposé et je n’avais même pas eu le temps de courir mais comme tout le monde était heureux, tout s’était très bien passé. »