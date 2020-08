FC Nantes : ces 2 Canaris qui redorent le blason du FCN en Europe

true

Si le président du FC Nantes n’est pas toujours reconnu par les supporters pour avoir du nez dans les transferts, certains choix pourraient lui donner raison.

La Brigade Loire ne répondra pas présent derrière le FC Nantes cette saison. En l’état actuel des mesures prises pour lutter efficacement contre la crise sanitaire, les Ultras des Canaris ont décidé de ne pas prendre part à leurs matches pour ainsi rejoindre plusieurs groupes de supporters d’autres clubs de L1 (RC Lens, Stade de Reims ou encore FC Lorient).

Ce n’est pas donc sans doute pas demain la veille qu’on assistera à des banderoles anti Waldemar Kita dans les tribunes de la Beaujoire (ou ailleurs). En attendant, le FC Nantes peut s’enorgueillir du parcours de certains joueurs passés dans ses rangs et qui font aujourd’hui sa fierté.

Le FC Nantes salue les parcours de Carlos et Dubois

Le compte Twitter des Canaris n’a ainsi pas manqué l’occasion de saluer les performances de Diego Carlos et Léo Dubois, respectivement finaliste de la Ligue Europa avec le FC Séville et demi-finaliste de la Ligue des champions avec l’OL. Peut-être même que les deux anciens Canaris porteront encore plus haut les couleurs du FCN en fin de semaine…