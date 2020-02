FC Nantes, Stade de Reims – Mercato : le Cristiano Ronaldo de L2 est pisté

true

Le FC Nantes et le Stade de Reims restent très attirés par le profil d’Adrien Grbic (23 ans), qui flambe cette saison en ligue 2 avec Clermont Foot.

Plusieurs clubs de Ligue 1 peinent à crever le plafond de verre situé autour de la 5e place en raison de leur manque d’allant offensif. Le FC Nantes et le Stade de Reims font partie intégrante de cette structure. Et c’est donc très logiquement qu’ils s’agitent en coulisses pour dénicher la perle rare en attaque. Les deux clubs pourraient l’avoir identifiée cet hiver.

« Nantes et Reims sont déjà venus se renseigner cet hiver »

Selon YohZe, bien renseigné sur les coulisses du Mercato, le FC Nantes et le Stade de Reims font ainsi partie des nombreux clubs de l’élite venus aux renseignements pour Adrian Grbic (23 ans) cet hiver. « Nantes et Reims sont déjà venus se renseigner cet hiver. Cet été, le prix risque de flamber », glisse l’insider sur son compte Twitter. L’intérêt du Stade de Reims pour Grbic avait déjà filtré fin décembre… époque où l’attaquant autrichien avait confié son attrait pour Cristiano Ronaldo.

« Quand j’étais jeune, j’avais conscience de posséder un bon pied droit et j’essayais de tirer comme Cristiano Ronaldo parce que c’est mon joueur préféré, avait-t-il glissé. J’ai appris à shooter comme lui en regardant des vidéos sur Internet. Après chaque entraînement, je prends 20 ballons et je m’exerce à tirer des coups francs à chaque fois. C’est très important. » En 21 matches de L2, Grbic a inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives. Il est évalué à 2,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.