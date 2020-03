Juventus, Equipe de France – Coronavirus : Matuidi testé positif

true

Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus, annonce la Juventus Turin, ce mardi. Il s’agit du 2e cas à la Juve après le défenseur italien Daniele Rugani, testé positif il y a six jours.



Dans son communiqué, le club transalpin précise que l’ancien joueur de l’ESTAC, de l’ASSE et du PSG était déjà à « l’isolement volontaire à son domicile » depuis le 11 mars, qu’« Il continuera d’être surveillé et de suivre le même régime » et, fort heureusement, qu »Il va bien et ne ressent aucun symptôme. »