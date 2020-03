Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo poussé au départ… par ses proches ?

true

A l’occasion d’un article « Ronaldo – Messi, l’ombre d’un doute », « France Football » s’interroge sur l’amorce de déclin des deux monstres du football mondial. Même s’ils enquillent les buts sur la scène nationale, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont moins efficace en Ligue des Champions et ça, l’hebdomadaire ne manque pas de le souligner.

Concernant Cristiano Ronaldo, la faute est rejetée sur la Juventus de Turin. Un club où le quintuple Ballon d’Or manque cruellement du soutien d’un Karim Benzema, alors que ses relations sur le pré avec Paulo Dybala et Gonzalo Higuain sont loin d’être optimal.

La Juve manque de glamour… Et d’intérêt à l’international

CR7 à Turin, ce serait « une erreur de trajectoire » ou « un mauvais choix » dixit « FF » qui assure que même Cristiano et ses proches commencent à douter de ce choix. A la Juve, Cristiano n’est pas vénéré comme il l’était au Real Madrid ou le serait en Ligue 1 au PSG et souffre d’évoluer dans le championnat « le moins porteur du Big 4 » sur le plan international. « Certains, dans son entourage, font observer que la Juve et la Serie A ne sont pas pour lui, en termes de culture footballistique. Qu’ils ne le mettront jamais en valeur », écrit « France Football ». De quoi le pousser au départ dès l’été prochain alors que son contrat coure jusqu’en juin 2022 ?