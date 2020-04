Ligue 1 : la LFP aurait fait son choix pour le titre, les places européennes et les relégués !

true

Selon Europe 1, le classement au quotient sera retenu. Le PSG sera champion, l’OM et le Stade Rennais iront en C1, l’OL ne sera pas qualifié pour la C3

C’est une information qui n’a pas encore été confirmée mais qui émane d’une source sérieuse, en l’occurrence Europe 1 : la LFP aurait voté l’arrêt des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, et décidé que les classements finaux seraient déterminés par le quotient, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de points pris et celui de matches joués.

A ce petit jeu, le PSG, sans surprise, serait déclaré champion de France. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais seraient qualifiés pour la Champions League. C’est en Europa League que les changements sont les plus importants puisque le Stade de Reims et l’OGC Nice seraient qualifiés alors qu’après 28 journées, ce sont l’OL et Montpellier qui étaient les mieux classés.

🚨Confirmation @europe1 par @morinerie la @LFPfr a voté l’arrêt de la @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 , et c’est bel et bien au quotient (comme les championnats de la @FFF) pour classement figé. #PSG champion, #OM et #Rennes en C1. Reims et Nice en C3. Amiens Toulouse en L2. — Julien Froment (@JulienFroment) April 30, 2020

Enfin, pour ce qui est de la relégation, le TFC et Amiens descendent, vraisemblablement remplacés par le FC Lorient et le RC Lens. Encore une fois, ces informations doivent être confirmées par la LFP, qui se réunira à la fin du mois de mai.