Ligue 1, Ligue 2 – Coronavirus : le foot français à l’arrêt total pour au moins quinze jours

Emmanuel Macron a placé la France en situation de confinement. Des mesures sanitaires qui ne permettront pas aux clubs de L1 et L2 de jouer et s’entraîner.

« Nous sommes en guerre ». C’est par ces mots qu’Emmanuel Macron a résumé le combat contre le coronavirus, ce lundi. Le chef de l’État appelle les Français à réduire leurs déplacements au strict minimum : pour aller faire les courses, se soigner ou aller au travail. Le président de la République annonce que, dès mardi midi et pour 15 jours au moins, les regroupements extérieurs et réunions familiales ne seront plus permis. Seuls les déplacements pour faire de l’activité physique en extérieur seront toujours autorisés, à condition d’être seul.

J’ai adoré le discours et les annonces du président . La situation est très compliqué pour lui et ce soir j’ai vu un vrai chef d’état — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 16, 2020



Des mesures qui, pour ce qui est du football, signifient donc que la pause actuelle va se prolonger au moins jusqu’à la fin du mois de mars. Les compétitions ne reprendront pas et les clubs ne seront pas autorisés à s’entraîner, dans l’intérêt supérieur de la nation.