Ligue 1, Ligue 2 : la date de la reprise serait enfin connue !

Au contraire de la volonté de certains clubs, la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pourrait intervenir à la fin du mois d’août.

C’est aujourd’hui, à 15 heures, que le Premier Ministre, Edouard Philippe, présente son plan quant au déconfinement en France. Les sujets sont nombreux et importants, on le sait, et le football n’est pas nécessairement une priorité. Pourtant, et si l’on se fie à une information du Parisien, il pourrait être question de la reprise pour la Ligue 1 et la Ligue 2.

En effet, et on reprend les termes du quotidien, « selon nos informations, il pourrait ainsi être annoncé que les manifestations sportives, même à huis clos, ne seront pas autorisées avant le mois d’août. Lundi soir, rien n’était encore définitivement arrêté, un revirement ne pouvant être totalement exclu, mais les contours de cette tendance s’esquissaient nettement. En clair, la fin des championnats aurait, au moins à court terme, du plomb dans l’aile. »

Le conseil scientifique a donné son avis

A noter qu’hier, et en dépit de la volonté de certains clubs de reprendre au plus vite, le président du conseil scientifique sur le coronavirus, Jean-Paul Delfraissy, s’était montré défavorable à la reprise du football dans le pays. On devrait en savoir plus au cours de la journée.