OL, FC Barcelone – Mercato : Suarez freine le dossier Depay avec l’aide du Real Madrid

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone sur ce mercato, Memphis Depay pourrait quitter l’OL cet été. Luis Suarez ne s’avoue pas vaincu, loin de là.

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Mercredi, le club catalan a officialisé la nouvelle, en précisant que le technicien batave avait signé un contrat allant jusqu’en juin 2022. L’intéressé a du pain sur la planche puisqu’il devra trouver un moyen de redonner au Barça ses lettres de noblesse.

Pour ce faire, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas compte recruter un joueur par ligne : Eric Garcia (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) et Memphis Depay (OL). Koeman verrait même en Depay le meilleur remplaçant possible à Luis Suarez, dont l’âge avancé (33 ans) est régulièrement pointé du doigt en Catalogne. Suarez est conscient d’être dans l’œil du cyclone mais n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone. AS avançait vendredi que son entourage avait déjà lancé ce signal auprès du staff de Koeman. L’attaquant uruguayen compte avoir une seconde jeunesse au Barça… comme certains cadres du Real Madrid annoncés sur le départ l’été dernier.

« L’année dernière, on disait que Kroos était fini »

« Je comprends que mon nom soit dans la catégorie de ceux qu’il serait bon de faire partir. C’est à voir. Moi, je souhaite le meilleur au club et mon idée est de rester ici, a-t-il affirmé dans El Pais. Après, s’il décide que je ne suis pas indispensable, je n’aurais pas d’inconvénient à parler avec les dirigeants. Ce n’est pas encore le cas avec Koeman (…) Je me rappelle quand l’Ajax a éliminé le Real Madrid l’année dernière. On disait que Kroos était fini, on voulait envoyer Modric à la retraite et même que Ramos était un désastre. Cette année, ils sont tous meilleurs, sont redevenus des phénomènes et font partie d’une équipe de légende. Il faut donc avoir un peu de cohérence, de patience et de mémoire. »