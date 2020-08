OL – Mercato : Depay, Aouar et Dembélé sur le départ ?

true

Selon Pierre Ménès, l’élimination européenne de l’OL et son absence sur la scène continentale cette saison ne seront pas ans conséquences…

Une fois n’est pas coutume, Pierre Ménès avait eu le nez creux avant OL-Bayern en livrant le bon pronostic, lui qui avait misé sur deux défaites des Gones contre la Juve et Manchester City. Il n’y a pas eu photo et Ménès avait donné le 3-0 pour les Allemands. Sur son blog, il est revenu sur le match et ses conséquences pour les Gones.

L’été s’annonce chaud pour Aulas

«Le réveil va probablement être difficile pour les Rhodaniens, qui après ce superbe parcours et trois matchs de très haut niveau face à la Juve, City et le Bayern, vont se retrouver demain avec la Ligue 1 pour seul horizon (le club ne jouera aucune Coupe d’Europe pour la première fois depuis 22 ans) et un effectif qui va être amené à évoluer », a écrit Ménès.

Avant d’ajouter : « Un joueur comme Depay va-t-il rester ? Et si oui combien de temps mettra-t-il à retrouver son niveau ? Aouar qui a crevé l’écran sera-t-il encore Lyonnais dans quelques semaines ? Et Dembélé ? Ces questions, Jean-Michel Aulas et son staff vont devoir y répondre. » Du pain sur la planche pour le big boss olympien…