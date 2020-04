OL – Mercato : les ambitions de Juninho regonflées par le Real Madrid ? 

true

Jean-Michel Aulas assure que Juninho reste ambitieux pour le recrutement de l’OL cet été. Faut-il y voir un signe venu tout droit du Real Madrid ?

À quoi ressemblera le mercato de l’OL ? Il faudrait d’abord savoir à quoi ressemblera le mercato tout court, une troisième fenêtre de transferts étant envisagée en haut lieu pour compenser les pertes causées par la crise sanitaire.

Le Progrès pense d’ores et déjà que l’OL s’apprête à connaître un mercato estival des plus calmes en raison des suites économiques liées au coronavirus. Pour le quotidien régional, il n’est pas exclu qu’on ne voie même aucune nouvelle tête à l’OL la saison prochaine… mis part le jeune attaquant du Havre Tino Kadewere (24 ans), déjà acheté avant le confinement. Alerté par cette information, Aulas a répondu en rassurant les supporters lyonnais.

L’OL touchera 15% sur la revente de Mariano

« Juni est ambitieux et j’ai toute confiance en lui », a tweeté le président des Gones. Si le directeur sportif brésilien de l’OL semble aussi ambitieux, c’est sans doute grâce à… Mariano Diaz (26 ans). Le quotidien espagnol AS a consacré un papier à l’ancien attaquant des Gones, qui va quitter la Casa Blanca cet été. Il rappelle que Lyon touchera 15% de la revente du joueur… et prie sans doute déjà pour un tel cas de figure. Selon l’estimation actuelle du Merengue, le club rhodanien pourrait en effet récupérer 3 M€ dans la transaction.