OL – Mercato : Paul Pogba a bien failli signer à Lyon !

Paul Pogba (Manchester United, 27 ans), a révélé qu’il était à deux doigts de signer en faveur de l’OL en 2009. Le champion du monde évoluait alors au Havre.

Si le mercato de l’OL pourrait être rogné cet été, les Gones n’ont pas perdu leurs ambitions pour autant. Le président Jean-Michel Aulas a fait savoir en début de semaine que Juninho gardait quelques pistes ouvertes pour le prochain marché des transferts.

S’il avait été plus inspiré, le club rhodanien pourrait peut-être aujourd’hui compter un champion du monde dans ses rangs. Paul Pogba, titré en Russie avec les Bleus en 2018, a en effet révélé qu’il avait bien failli signer à Lyon en 2009 lorsqu’il évoluait encore au Havre.

« J’étais sur le point de signer à Lyon, ils voulaient me faire passer pro »

« J’étais sur le point de signer à Lyon et ils voulaient me faire passer pro, a indiqué le champion du monde (27 ans) lors d’un podcast diffusé par le club mancunien. Les gens me disaient de ne pas partir à l’étranger, de rester en France, parce que cela allait être difficile. J’ai répondu que non parce Manchester United était le plus grand club au monde. Cela n’arrive qu’une seule fois dans la vie… Enfin, pour moi c’est vrai que c’est arrivé deux fois. »